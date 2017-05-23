Терористи застосували "Гради" на донецькому напрямку

Четверо українських військових отримали поранення.

В зоні АТО терористи знову взялися за "Гради" inforesist.org

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 22 травня, 59 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення.

На приморському напрямку бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Ввечері окупанти випустили майже 30 мін з мінометів калібру 120 мм по позиціях бійців ЗСУ поблизу Павлополя, а поблизу Красногорівки вони гатили з мінометів калібру 82 мм. Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій потрапили укріплення українських військових поблизу Широкиного, Тарамчука та Мар'їнки.

На донецькому напрямку окупанти 21 раз порушували режим "тиші". Вночі ситуація на цій ділянці фронту була найнапруженішою. Ввечері терористи застосували РСЗВ "Град", попередньо зафіксовані наслідки прильоту 15 реактивних снарядів. Ситуація також залишалась традиційно напруженою у південному та східному передмістях Авдіївки, які потрапили під ворожий обстріл з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Під обстріл бойовиків з мінометів калібру 120 мм потрапило Невельське, а під вогонь з БМП – опорні пункти військовослужбовців ЗСУ у Зайцевому.

На луганському напрямку бойовики дев'ять разів відривали вогонь по позиціях українських військових. Ввечері окупанти накрили Малинове вогнем з автоматичних станкових гранатометів, а в районі Валуйського, Станиці Луганської та Донця вели обстріли позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З них двічі – з використанням ствольної артилерії.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".