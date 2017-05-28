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Терористи застосували артилерію та бронетехніку на приморському і донецькому напрямках

28 травня в 08:44

Внаслідок ворожих обстрілів восьмеро українських військових отримали поранення.

АТО мина
Окупанти в Донбасі знову взялися за важку артилерію
Прес-центр АТО/Facebook
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 27 травня, 49 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною. Подекуди бойовики застосовують важке артилерійське озброєння.

На приморському напрямку бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО. Ввечері терористи з заборонених "Мінськом" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм двічі обстріляли опорні пункти бійців ЗСУ поблизу Павлополя. Неподалік Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового окупанти в темну пору доби відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Північніше, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська, бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти українських військових під Новотроїцьким, а з околиць Донецька гатили з гранатометів різних модифікацій по укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки.

На донецькому напрямку окупанти 16 разів  порушували режим "тиші". Після заходу сонця під ворожий вогонь з артилерії калібру 122 мм двічі потрапляли позиції бійців ЗСУ біля Троїцького. По них було випущено близько 50 снарядів. Також застосування терористами заборонених артилерійських систем, а саме мінометів калібру 120 мм, було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там же бойовики застосовували міномети калібру 82 мм і піхотне озброєння. Поблизу Зайцевого НЗФ накривали вогнем з озброєння БМП укріплення українських військових.

На луганському напрямку бойовики дев'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Переважну кількість обстрілів окупанти здійснювали у темну пору доби. Близько 22:00 терористи з мінометів калібру 120 мм обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку. Біля Кримського терористи гатили з мінометів калібру 82 мм. Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів та гранатометів потрапили також  Станиця Луганська, Донець та Лобачеве.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 61 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. У штабі зафіксували 34 ворожих обстріли лише на приморському напрямку.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл Україна терористи військові АТО Донбас ЗСУ
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