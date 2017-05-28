Терористи застосували артилерію та бронетехніку на приморському і донецькому напрямках

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Внаслідок ворожих обстрілів восьмеро українських військових отримали поранення.

Окупанти в Донбасі знову взялися за важку артилерію Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 27 травня, 49 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною. Подекуди бойовики застосовують важке артилерійське озброєння.

На приморському напрямку бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО. Ввечері терористи з заборонених "Мінськом" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм двічі обстріляли опорні пункти бійців ЗСУ поблизу Павлополя. Неподалік Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового окупанти в темну пору доби відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Північніше, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська, бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти українських військових під Новотроїцьким, а з околиць Донецька гатили з гранатометів різних модифікацій по укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки.

На донецькому напрямку окупанти 16 разів порушували режим "тиші". Після заходу сонця під ворожий вогонь з артилерії калібру 122 мм двічі потрапляли позиції бійців ЗСУ біля Троїцького. По них було випущено близько 50 снарядів. Також застосування терористами заборонених артилерійських систем, а саме мінометів калібру 120 мм, було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там же бойовики застосовували міномети калібру 82 мм і піхотне озброєння. Поблизу Зайцевого НЗФ накривали вогнем з озброєння БМП укріплення українських військових.

На луганському напрямку бойовики дев'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Переважну кількість обстрілів окупанти здійснювали у темну пору доби. Близько 22:00 терористи з мінометів калібру 120 мм обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку. Біля Кримського терористи гатили з мінометів калібру 82 мм. Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів та гранатометів потрапили також Станиця Луганська, Донець та Лобачеве.

Нагадаємо, напередодні бойовики 61 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. У штабі зафіксували 34 ворожих обстріли лише на приморському напрямку.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".