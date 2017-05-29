Терористи випустили по Красногорівці 15 великокаліберних артилерійських снарядів

На донецькому напрямку кількість обстрілів скоротилося.

Ситууция в зоні АТО залишається складною vk.com/strelkov_info

Ситуація в зоні проведеннязалишається складною, але контрольованою, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У понеділок, 29 травня, бойовики російсько-терористичних 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі, двічі – з заборонених Мінськими домовленостями видів озброєнь. З початку доби втрат серед українських військовослужбовців не було.

Протягом 30 хвилин вночі противник накривав позиції ЗСУ в районі Красногорівки на приморському напрямку з великокаліберної артилерії, випустивши близько 15 снарядів з гармат калібру 122 і 152 міліметра. По Гнутовому, Мар'їнці та Водяному окупанти били з великокаліберних кулеметів. Широкине опинилося під вогнем з 82-мм мінометів. Під Мар'їнкою та Красногорівкою були помічені снайпери бойовиків.

У штабі констатували скорочення обстрілів на донецькому напрямку. Вранці бойовики завдали удару по околицях Авдіївки з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Опівдні терористи накрили вогнем з 82-мм мінометів українські позиції в районі Троїцького, а перед цим обстріляли Кам'янку зі стрілецької зброї.

Більшість збройних провокацій бойовиків на луганському напрямку були зафіксовані в районі Кримського, де противник застосував проти українських бійців гранатомети і великокаліберні кулемети. Зі стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по Донцю й Малиновому. Під Новотошківським був помічений снайпер противника.

Нагадаємо, напередодні бойовики 20 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Вони активно застосовували для обстрілу заборонені Мінськими домовленостями міномети, ствольну й реактивну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".