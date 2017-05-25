Терористи вдарили з артилерії по лікарні у Красногорівці

Надання медичних послуг жителям міста і сусідніх населених пунктів буде обмежено.

Окупанти та їхні посібники продовжують здійснювати військові злочини в Донбасі Прес-центр АТО/Facebook

Ввечері в четвер, 25 травня, бойовики російсько-терористичних формувань завдали артилерійськийКрасногорівки Донецької області. Кілька снарядів з гармат великого калібру розірвалося біля житлових будинків та місцевої лікарні, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Пацієнти й персонал медустанови не постраждали, у будівлі вибиті вікна. Найближчим часом лікарня буде змушена обмежити надання медичних послуг жителям міста і сусідніх населених пунктів.

Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.

Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.