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Терористи вдарили з артилерії по лікарні у Красногорівці

25 травня в 23:39

Надання медичних послуг жителям міста і сусідніх населених пунктів буде обмежено.

Авдеевка_6
Окупанти та їхні посібники продовжують здійснювати військові злочини в Донбасі
Прес-центр АТО/Facebook
Ввечері в четвер, 25 травня, бойовики російсько-терористичних формувань завдали артилерійський удару по житловому кварталу Красногорівки Донецької області. Кілька снарядів з гармат великого калібру розірвалося біля житлових будинків та місцевої лікарні, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Пацієнти й персонал медустанови не постраждали, у будівлі вибиті вікна. Найближчим часом лікарня буде змушена обмежити надання медичних послуг жителям міста і сусідніх населених пунктів.

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Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.

Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ОРДЛО Донбас
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