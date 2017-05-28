Терористи вдарили по Авдіївці зі ствольної артилерії

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На приморському напрямку противник задіяв "Гради", міномети, танки і БМП.

Обстановка в зоні АТО залишається складною vk.com/strelkov_info

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та населені пункти, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети, ствольну й реактивну артилерію.

У неділю, 18 травня, терористи 20 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Протягом півтори години вранці окупанти обстрілювали позиції ЗСУ під Красногорівкою на приморському напрямку з танків, БМП, гранатометів та 120-мм і 82-мм мінометів, а також випустили близько 10 снарядів РСЗВ БМ-21 "Град" по житлових кварталах населеного пункту. Серйозні пошкодження отримали лікарня, лікарня і десятки житлових будинків, кілька місцевих жителів були поранені і травмовані.

Пізніше терористи двічі відкривали вогонь по Широкиному з мінометів калібру 120 міліметрів. ПО Чермалику окупанти били з 82-мм мінометів, по Лебединскому – з гранатометів, а по Мар'їнці – з великокаліберних кулеметів.

По позиціях ЗСУ на околицях Авдіївки бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії та гранатометів. Луганське на Світлодарській дузі з ранку неодноразово зазавало обстрілів зі 120-мм мінометів і танків. Кам'янка та Новоселівка опинилися під вогнем з великокаліберних кулеметів.

Новоолександрівку на Луганщині терористи обстрілювали з великокаліберних кулеметів. По Кримському, Донцю й Катеринівці противник завдавав ударів з гранатометів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 61 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. У штабі зафіксували 34 ворожих обстріли лише на приморському напрямку.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".