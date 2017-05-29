Терористи в Донбасі муштрують поповнення з "ростовських таборів" - ІС

"Практичні заняття" окупантів впливають на характер обстрілів в зоні АТО.

"Поповнення" бойовиків Донбасу проходить "обкатку" в бойових умовах vk.com/strelkov_info

Російське командування "1-го АК ДНР" влаштувало в зоні проведення антитерористичної операції "" для "випускників" навчальних центрів в окупованих районах Донбасу і в Ростовській області Російської Федерації, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

У "навчаннях" на передньому краї терористів беруть участь представники цілої низки військових спеціальностей, а також військовослужбовці ЗС РФ, які прибули в Донбас з Росії.

"Це позначається на характері обстрілів та прийомах ведення вогню, та стосується, в першу чергу, коректувальників, снайперів, розрахунків артилерійських систем і кулеметників", - підкреслює Тимчук.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики "9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" і "Азовської флотилії ДНР" провели спільні "вчення". Під час проведення даних заходів відпрацьовувались батальйонні тактичні навчання на суші і "десантування" з моря на узбережжя з рибальських баркасів і прогулянкових катерів "флотилії" окупантів.