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Бойовики прикривають власні порушення режиму "тиші" антиукраїнською пропагандою в інтернет-ЗМІ

23 травня в 09:59

Під час обстрілів терористами українських військових з "Градів", пропагандистські ЗМІ окупантів розповідають про нібито "ведення вогню ЗСУ".

пропаганда
ЗМІ сепаратистів розповідають про "звірства ЗСУ", поки самі бойовики гатять по українських військових з "Градів"
Бойовики НЗФ в Донбасі напередодні, 22 травня, обстріляли позиції сил АТО поблизу Опитного з РСЗВ "Град", повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Аби прикрити факт ганебного нехтування Мінськими угодами, ворог заходився прикривати свої дії інформаційною завісою в мережі інтернет",  - наголосили в штабі.

Так, підконтрольні окупантам ЗМІ, з метою дискредитації Збройних сил України, повідомили про нібито застосування українськими військовими поблизу Донецька артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню.

"Збройні сили України чітко дотримуються режиму припинення вогню та завжди готові надати адекватну відповідь, не порушуючи Мінських угод",  - резюмували військові.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З них двічі – з використанням ствольної артилерії.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна військові бойовики обстріл Донбас штаб пропаганда АТО ЗМІ
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