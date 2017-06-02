Терористи поранили двох мирних жителів під час мінометного обстрілу Мар'їнки

Снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок.
Мінометний снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок на вулиці Прокоф'єва. 71-річний чоловік та 20-річна дівчина з осколковими пораненнями доставлені до Курахівської лікарні. Медики охарактеризували їх стан як задовільний.
На місці обстрілу працює група спостерігачів української сторони СЦКК. Інформація про пошкодження інших будівель і постраждалих мирних жителів уточнюється.
Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.
Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.DT.UA