Терористи поранили двох мирних жителів під час мінометного обстрілу Мар'їнки

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок.

Бойовики знову обстріляли з мінометів Мар'їнку Прес-центр АТО/Facebook

Дві цивільних особи отримали поранення під часбойовиками російсько-терористичних формувань у п'ятницю, 2 червня.

Мінометний снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок на вулиці Прокоф'єва. 71-річний чоловік та 20-річна дівчина з осколковими пораненнями доставлені до Курахівської лікарні. Медики охарактеризували їх стан як задовільний.

На місці обстрілу працює група спостерігачів української сторони СЦКК. Інформація про пошкодження інших будівель і постраждалих мирних жителів уточнюється.

Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.

Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.