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Терористи поранили двох мирних жителів під час мінометного обстрілу Мар'їнки

2 червня в 19:42

Снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок.

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Бойовики знову обстріляли з мінометів Мар'їнку
Прес-центр АТО/Facebook
Дві цивільних особи отримали поранення під час обстрілу Мар'їнки бойовиками російсько-терористичних формувань у п'ятницю, 2 червня.

Мінометний снаряд калібру 82 міліметри влучив у житловий будинок на вулиці Прокоф'єва. 71-річний чоловік та 20-річна дівчина з осколковими пораненнями доставлені до Курахівської лікарні. Медики охарактеризували їх стан як задовільний.

На місці обстрілу працює група спостерігачів української сторони СЦКК. Інформація про пошкодження інших будівель і постраждалих мирних жителів уточнюється.

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Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.

Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

За матеріалами: DT.UA
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