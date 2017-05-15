Терористи ОРЛО вимагають у російських кураторів озброїти їх артилерійськими знаряддям заборонених калібрів – ІС

Окупанти в Донбасі знову активно перекидають зброю і техніку до передових рубежів, а також проводять роботи з їх зміцнення.

"Шахтарі" і "трактористи" Донбасу хочуть воювати серйозною технікою Военная техника. Вооружение России и мира

Бойовики терористичних організацій "Л-ДНР" здійснюють інженерні роботи зі зміцнення передових позицій, а також займаються, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, на напрямку Шахтарськ – Харцызьк і через Старобешеве протягом трьох днів окупанти перекинули кілька колон військової техніки. Через Шахтарськ у бік Макіївки вони переправили дві САУ 2С3 "Акація" калібру 152 мм і мінімум 20 армійських вантажівок, переважно "Уралов". Південніше Старобешевого терористи перекидали збірну колону з трьох МТ-ЛБ, чотирьох "Камазів" і двох "Уралов".

Крім того, координатори групи зафіксували інтенсивне перекидання в бік Донецька мінометних та артилерійських боєприпасів з базового складу в Амвросіївці. Протягом однієї доби з території складу перекидається до п'яти-шести одиниць завантаженого боєприпасами транспорту.

У той самий час в район Новоамвросіївського прибуло вісім установок РСЗВ "Град", раніше доставлених у Донбас з території РФ. Разом з ними на військові склади терористів в цьому населеному пункті залізничним транспортом перекидаються боєприпаси і техніка.

В районі шахти ім. Леніна в окупованій Горлівці бойовики проводять земляні роботи з підготовки нових вогневих позицій для мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів СПГ-9.

При цьому командування "2-го АК ЛНР" погоджує з Центром територіальних військ Південного ВО ЗС РФ плани щодо різкого посилення вогневої потужності артилерійських підрозділів корпусу. Бойовики НЗФ пропонують перевести артилерійські дивізіони в бригадах "армійського корпусу" на чотирибатарейную структуру замість існуючої трибатарейной, і зробити четверту батарею "далекобійною" або "важкою". При цьому "далекобійну батарею" пропонується озброїти знаряддями 2А36 "Гіацинт" калібру 152 мм і самохідними гарматами 2С7 "Піон" калібру 203 мм. Існує також альтернативна пропозиція терористів, згідно з яким, замість зміни структури дивізіонів, пропонується сформувати окремий "дивізіон резерву верховного командування" з "Гіацинтів" і "Піонів", або бригаду з трьох батарей, оснащених цими знаряддями. При цьому окремі групи з одного-двох подібних знарядь вже працюють в "тестовому режимі" у складі "2-го АК ЛНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.