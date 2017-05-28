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Терористи ОРЛО під час "навчань" обстріляли Сентянівку – розвідка

28 травня в 13:32

Вже не вперше окупанти тренуються у небезпечній близькості до житлових кварталів мирних мешканців. 

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Окупанти в Донбасі використовують мирних мешканців як живі мішені
vk/club_donbasskih
Російсько–окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей проводять "навчання" особового складу поблизу житлових кварталів населених пунктів, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, під час проведення у суботу, 27 травня, навчальних стрільб у районі колишнього Напилкового заводу, військовослужбовці 4-ої окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го АК зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Сентянівка.

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Як повідомлялося раніше, 18 травня під час проведення гуманітарної акції в окупованому Доломітному Донецької області бойовики НЗФ відкрили вогонь у напрямі представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Кілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей і автомобілів місії.

Ввечері того самого дня бойовики  терористичної організацій "ДНР" обстріляли житлові квартали в населених пункти Бердянське і Широкине на маріупольському напрямку

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл житло бойовики розвідка навчання
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