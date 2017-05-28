Терористи ОРЛО під час "навчань" обстріляли Сентянівку – розвідка

Вже не вперше окупанти тренуються у небезпечній близькості до житлових кварталів мирних мешканців.
Так, під час проведення у суботу, 27 травня, навчальних стрільб у районі колишнього Напилкового заводу, військовослужбовці 4-ої окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го АК зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Сентянівка.
Як повідомлялося раніше, 18 травня під час проведення гуманітарної акції в окупованому Доломітному Донецької області бойовики НЗФ відкрили вогонь у напрямі представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Кілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей і автомобілів місії.
Ввечері того самого дня бойовики терористичної організацій "ДНР" обстріляли житлові квартали в населених пункти Бердянське і Широкине на маріупольському напрямку.DT.UA