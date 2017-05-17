Терористи ОРДО ховають у кущах "Рапіри" - ІС

Окупанти продовжують таємно зміцнювати власні рубежі.

Під Донецьком замість рояля в кущах знайшлися протитанкові гармати

В районі тимчасово окупованого терористичною організацією "ДНР" Донецька виявлені два замаскованих протитанкових- МТ-12 "Рапіра", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними координатора, знаряддя заховані практично на передньому краї позицій терористів, в районі конгломерату "Трудовскіє".

"Судячи з усього, командування противника намагається приховано посилити свої підрозділи, які оперують на ділянці в районі Олександрівки та Трудовських, додатковими вогневими засобами", - зазначає Тимчук.

Крім того, бойовики продовжують зміцнювати валсні передові рубежі, перекидаючи до них знаряддя і техніку.

Так, в районі Авдіївки окупанти перекинули чотири тентованих "Камази", а також автомобілі "Зіл-131" і "Газ-66" з живою силою, спорядженням та амуніцією. Крім того, сюди ж доставлені два БТР-80.

Разом з тим, командування "1-го АК ДНР" продовжує низку заходів щодо нарощування боєздатності підпорядкованих частин та підрозділів. Так, "1-а омсбр" і "5-а омсбр" вже почали доукомплектування бойовою технікою та озброєнням двох батальйонів у складі кожної з бригад. З цією метою терористи чекають на прибуття мінімум 20 одиниць ББМ різного типу. Раніше окупанти вже отримали шість БМП-1 і БМП-2 у "1-у омсбр" і шість БТР-80 у "5-у омсбр".

"Таким чином, обидві бригади зможуть виставити одночасно на першу лінію або виділити в оперативний резерв по дві повноцінних батальйонних тактичних групи (БТГр), і одночасно ще по одній "відновлювати" в пункті постійної дислокації", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.