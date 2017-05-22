Терористи ОРДЛО чекають на прибуття з Росії високоточних снарядів нового типу – ІС

Випробовувати російські боєприпаси в українському Донбасі будуть фахівці Збройних сил Російської Федерації.

Російські військові випробують російські снаряди на українській території Сайт Міноборони України

Бойовики терористичної організації "ДНР" поширюють інформацію про майбутні "військові випробування в бойовій обстановці" нових, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Російські снаряди планується випробовувати в зоні проведення антитерористичної операції. У якості "кандидатів" на випробування називаються новий артилерійський коригований снаряд калібру 152 мм і керований мінометний боєприпас з лазерною головкою самонаведення калібру 120 мм.

При цьому артилерійські підрозділи для випробування і використання даних боєприпасів повинні прибути в Донбас з території Росії і будуть укомплектовані виключно фахівцями ЗС РФ.

Крім того, самі бойовики продовжують зміцнювати власні передові рубежі і перекидати до них зброю і техніку. Так, низку ділянок окупанти потай зміцнюють протитанковими ракетними комплексами і протитанковими знаряддями типу МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм. Також виставляються замасковані мінно-вибухові загородження і розгортається низка резервних формувань тактичного рівня (а мінімум у двох випадках – оперативно-тактичного рівня). За даними координаторів групи, терористи активізували всі види розвідки і ведуть пристрілювання артилерійських підрозділів, знову чекаючи на пропагований в ОРДЛО "наступ ЗСУ".

Бойовики також приховано перекидають північніше окупованої Макіївки, у бік Криничної, батареї зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ". У колоні також фіксувався рух БТР-80 і двох транспортно-заряджаючих машин. Пізніше в тому ж напрямку перекинуто два автокунги, два МТ-ЛБ і армійську вантажівку "Урал" зі спорядженням.

"В контексті посилення боротьби з БПЛА українських військ, вочевидь, командування російсько-терористичних військ намагається посилити захист від повітряної розвідки на Горлівській ділянці, або намагається приховати від розвідки ЗСУ підготовку переміщення власних сил і засобів в районі Світлодарської дуги", - зазначає Тимчук.

Через Хрустальне, на північний напрямок Перевальськ – Алчевськ, терористи перекинули дві колони техніки. У складі однієї з них рухалися чотири "Камази", одна вантажівка-"довгомір", мікроавтобус і два БТР-80. При цьому всі вантажівки були ретельно затентованы, а на БТРах окупантів розміщувався особовий склад в особі військовослужбовців ЗС РФ, одягнених у форму місцевих бойовиків. У складі другої колони рухалися дві армійські вантажівки "Урал", до десятка джипів і мікроавтобусів та "Газ-66".

"Усі - з російськими озброєними найманцями", - підкреслив координатор групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.