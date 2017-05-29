Топ Новини
<
>

Терористи ОРДЛО чекають на "літній призов" - розвідка

29 травня в 12:28

Вік та стан здоров'я "призовників"  враховуватися не будуть.

Боевики днр_12
Лише у ОРДЛО "призовники" можуть бути будь-якого віку та навіть з каліцтвами
vk.com/strelkov_info
Командування російсько-окупаційних військ в Донбасі ініціювало проведення з початку червня "спеціального літнього призову" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За допомогою "призову" фахівців військових спеціальностей, які мають опит бойових дій, планується доукомплектовувати вакантні посади у артилерійських, мінометних та інженерних підрозділах окупантів, а також підрозділах зв'язку.

При цьому вік та стан здоров'я "призовників" не враховуватимуться, наголошують розвідники.

Читайте також: Росія планує замінити дискредитованих командирів бойовиків в Донбасі на нових – розвідка

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак  окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги призов Донбас терористи Донецьк Луганськ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...