Терористи ОРДЛО чекають на "літній призов" - розвідка

Вік та стан здоров'я "призовників" враховуватися не будуть.

Лише у ОРДЛО "призовники" можуть бути будь-якого віку та навіть з каліцтвами vk.com/strelkov_info

Командування російсько-окупаційних військ в Донбасі ініціювало проведення з початку червня "" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За допомогою "призову" фахівців військових спеціальностей, які мають опит бойових дій, планується доукомплектовувати вакантні посади у артилерійських, мінометних та інженерних підрозділах окупантів, а також підрозділах зв'язку.

При цьому вік та стан здоров'я "призовників" не враховуватимуться, наголошують розвідники.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.