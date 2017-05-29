Терористи ОРДЛО чекають на "літній призов" - розвідка

Вік та стан здоров'я "призовників" враховуватися не будуть.
За допомогою "призову" фахівців військових спеціальностей, які мають опит бойових дій, планується доукомплектовувати вакантні посади у артилерійських, мінометних та інженерних підрозділах окупантів, а також підрозділах зв'язку.
При цьому вік та стан здоров'я "призовників" не враховуватимуться, наголошують розвідники.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.DT.UA