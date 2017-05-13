Терористи обстрілюють міста снарядами 152-мм

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Вночі бойовики обстріляли Волноваху.

Бойовики обстрілюють міста і позиції сил АТО снарядами 152-мм vk/club_donbasskih

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю (СЦКК) констатує, що бойовикив Донбасі протягом доби активно здійснювали обстріли позицій ВСУ, населених пунктів вздовж всієї лінії розмежування.

"В ніч на суботу, близько 01.35, бойовики здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Волноваха з застосуванням 15 снарядів артилерії калібром 152 міліметра, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо застосування забороненого озброєння. На щастя, загиблих і поранених серед мирного населення немає", - повідомила прес-служба СЦКК.

За їх інформацією, у п'ятницю бойовики ОРДЛО здійснили обстріл в напрямку населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка з застосуванням 82-міліметрового міномета. В результаті обстрілу зруйнований один будинок по вулиці Героїв Чорнобиля, 206, а також одна міна розірвалися у дворі біля будинку по вулиці Сонячна, 8. За попередньою інформацією жертв серед мирного населення немає.

Крім того, в п'ятницю близько 11.30 супротивник із стрілецької зброї обстріляв населений пункт Чермалик. Поранення отримала громадянка України. Вона з діагнозом "вогнепальне поранення лівої гомілки" була направлена в лікарню.

"Такі злочинні дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей і про цілеспрямовані дії по подальшому загостренню конфлікту і небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - підкреслено в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".