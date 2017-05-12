Терористи обстріляли Станицю Луганську – знищено приватний будинок

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В результаті обстрілу згорів будинок на вулиці Лебединського.

У ніч на 12 травня бойовики ОРЛО обстріляли Станицю Луганську з мінометів, стрілецької зброї, в результаті чого повністю згорів приватний будинок в житловому секторі. Про це у Facebook повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

"Бойовики сьогодні вночі в черговий раз з мінометів та стрілецької зброї обстріляли Станицю Луганську. Є потрапляння в житловий сектор і влучення в приватний будинок, по вулиці Лебединського, який повністю згорів", – написав він, супроводжуючи свою публікацію фотографіями наслідків обстрілу.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".