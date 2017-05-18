Терористи обстріляли Мар'їнку та Красногорівку з мінометів, а Луганське – з БМП

У штабі відзначили скорочення кількості збройних провокацій у зоні АТО.

Найбільшу активність бойовики виявили на приморському напрямку Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції, але інтенсивність обстрілів знизилася, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У четвер, 18 травня, терористи 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один український військовослужбовець отримав поранення.

Найбільшу кількість збройних провокацій було зафіксовано на приморському напрямку. З ранку Широкине, Гнутове та Водяне зазнавали обстрілів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Мар'їнці противник завдав удару з 82-мм мінометів, у районі Новотроїцького була зафіксована снайперська активність бойовиків. Красногорівку окупанти накривали вогнем з 120-мм і 82-мм мінометів, били з БМП і зенітної установки.

Луганське на донецькому напрямку вранці обстріляли з БМП і великокаліберних кулеметів. Вдень Зайцеве зазнало обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку в четвер був зафіксований один випадок порушення бойовиками режиму тиші – обстріл Кримського з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З початку доби терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".