Терористи обстріляли Авдіївку з "Градів" – є поранений

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

Авдіївку знову обстріляли з "Градів" Вячеслав Аброськін/Facebook

Бойовики обстріляли кілька вулицьДонецької області з РСЗВ "Град", в результаті чого поранення отримав 45-річний чоловік. Про це у Facebook повідомив голова ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Близько 10 хвилин тому бойовики з "градів" обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинки на вул.Колосова, 96, та Леваневського, 3. На щастя, ніхто не постраждав. На вул.Лермонтова, 45, поранення в голову отримав чоловік", – йдеться в повідомленні.

За словами Аброськіна, на місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

17 травня бойовики обстріляли приватний сектор на південній околиці Авдіївки. За даними штабу АТО, обстріл вівся з мінометів калібру 82 мм. Фото наслідків обстрілу опублікував у Facebook начальник ГУ Нацполиции Донеччини В'ячеслав Аброськін.