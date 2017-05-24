Терористи обстріляли Авдіївку з "Градів", ствольної артилерії і мінометів

Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовий.

Донецький напрямок знов опинився під прицілом великокаліберної зброї окупантів Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 23 травня, 53 разb обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною. Подекуди терористи застосовують артилерійське озброєння.

На приморському напрямку бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Ввечері окупанти двічі обстріляли захисників Широкиного, випустивши по них понад два десятки мін калібру 120 мм. З настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька терористи з мінометів калібру 82 мм стріляли по оборонних укріпленнях бійців ЗСУ на підступах до Мар'їнки та Красногорівки.

На донецькому напрямку окупанти 21 раз порушували режим "тиші". При цьому майже половина порушень відбулась із застосування забороненого Мінськими домовленостями артилерійського озброєння. Зокрема, під вечір бойовики накрили опорні пункти українських військових у південному передмісті Авдіївки вогнем з РСЗВ "Град" та мінометів калібру 120 мм, декілька реактивних снарядів потрапили у житлові квартали міста, спричинивши руйнування та призвівши до поранень місцевих мешканців. Пізніше на цій самій ділянці терористи застосували ствольну артилерію калібру 152 мм. Близько опівночі вони з мінометів калібру 120 мм обстріляли укріплення сил АТО біля Пісків.

На луганському напрямку бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Після 18:00 години і до опівночі терористи гатили по бійцях ЗСУ поблизу Новоолександрівки та Новозванівки з великокаліберних кулеметів. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських захисників біля Кримського та Валуйського.

Нагадаємо, напередодні бойовики 20 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Найбільшу кількість збройних провокацій противник здійснив на приморському напрямку.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".