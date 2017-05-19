Терористи накрили Широкине вогнем зі ствольної артилерії

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Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Бойовики вдарили по Широкиному зі 122-мм гаубиць vk.com/strelkov_info

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують порушувати режим припинення вогню в Донбасі,

У п'ятницю, терористи 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку було зафіксовано 14 фактів порушення бойовиками перемир'я. Павлопіль і Гнутове окупанти накрили вогнем зі 120-мм мінометів, а по Широкиному наненсли удар зі 122-мм гаубиць. По Мар'їнці і Красногорівці терористи били з 120-мм і 82-мм мінометів. Протягом дня обстрілів також зазнали Чермалик, Новотроїцьке, Новогригорівка та Лебединське.

На донецькому напрямку терористи сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Під час обстрілу Авдіївки, Кам'янки і Верхньоторецького противник задіяв міномети калібру 120 і 82 міліметри. По Зайцево окупанти били з гранатометів.

Противник тричі обстріляв позиції ЗСУ в районі Кримського на луганському напрямку з використанням 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З початку доби терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".