Терористи "ДНР" селяться в будинках вимушених переселенців – ІС

Місцеві жителі не раді такому сусідству.

Окупанти в Донбасі вирішують "житлове питання " просто ДАН

Бойовики "9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР", передислоковані в Новоазовськ та Сєдове, самовільно заселяються в будинки вимушених переселенців, які покинули окуповану територію, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Керівництво" Новоазовського району і місцеві мешканці незадоволені такими діями окупантів.

Разом з тим у Сєдовому окупанти ввели "посилені заходи безпеки". Зокрема, встановили нові блокпости на в'їздах в населений пункт. Чергування на них несуть терористи "окремого полку спеціального призначення "Бастіон" МВС ДНР".

"В'їзд здійснюється за спецперепустками, з цивільних осіб пропускають тільки тих, хто має прописку в Сєдовому", - зазначає Тимчук.

Раніше в розвідці повідомили про те, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області.