Терористи "ДНР" селяться в будинках вимушених переселенців – ІС

Місцеві жителі не раді такому сусідству.
"Керівництво" Новоазовського району і місцеві мешканці незадоволені такими діями окупантів.
Разом з тим у Сєдовому окупанти ввели "посилені заходи безпеки". Зокрема, встановили нові блокпости на в'їздах в населений пункт. Чергування на них несуть терористи "окремого полку спеціального призначення "Бастіон" МВС ДНР".
"В'їзд здійснюється за спецперепустками, з цивільних осіб пропускають тільки тих, хто має прописку в Сєдовому", - зазначає Тимчук.
Раніше в розвідці повідомили про те, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області.DT.UA