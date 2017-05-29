Температура в Києві підніметься до 30°

Над територією України буде панувати тепла повітряна маса, що переміщається із Західної Європи; погоду північно-західній частині визначатимуть атмосферні фронти.

Синоптики пообіцяли справжнє літо Андрій Товстиженко, DT.UA

У вівторок, 30 травня, в західних, північних і центральних областях місцями; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, у південній частині місцями 30°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 15-20°.

У Києві місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У середу, 31 травня у південних, а вдень і у східних, західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на заході країни і узбережжя морів 21-26°.

У Києві - без опадів, лише ввечері можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.