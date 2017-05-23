Телеканали зобов'яжуть зберігати передачі протягом одного року

Законопроект потрібен, щоб забезпечити право громадян на спростування недостовірної інформації.
Законопроектом збільшується термін збереження передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою з 14 днів до одного року.
Як зазначається в пояснювальній записці, статтею 258 Цивільного кодексу встановлено позовну давність у справах про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації в один рік. Водночас, частиною четвертою статті 48 закону "Про телебачення і радіомовлення" визначено, що усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала повинні бути записані і зберігатися протягом 14 днів.
Таким чином, існує необхідність у приведенні терміну зберігання передач у відповідність до терміну позовної давності, встановленого Цивільним кодексом України.
Нагадаємо, що 23 Рада розглядає блок законопроектів щодо ЗМІ та реклами. Зокрема, Рада ухвалила закон про встановлення 75-ї квоти української мови на телебаченні.DT.UA