Телеканали зобов'яжуть зберігати передачі протягом одного року

Законопроект потрібен, щоб забезпечити право громадян на спростування недостовірної інформації.

Термін зберігання телепередач збільшать до одного року Василь Артюшенко, DT.UA

ухвалила в першому читанні зміни до частини четвертої статті 48 закону "Про телебачення і радіомовлення". Проект закону № 5607 в першому читанні підтримали 227 народних депутатів.

Законопроектом збільшується термін збереження передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою з 14 днів до одного року.

Як зазначається в пояснювальній записці, статтею 258 Цивільного кодексу встановлено позовну давність у справах про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації в один рік. Водночас, частиною четвертою статті 48 закону "Про телебачення і радіомовлення" визначено, що усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала повинні бути записані і зберігатися протягом 14 днів.

Таким чином, існує необхідність у приведенні терміну зберігання передач у відповідність до терміну позовної давності, встановленого Цивільним кодексом України.

Нагадаємо, що 23 Рада розглядає блок законопроектів щодо ЗМІ та реклами. Зокрема, Рада ухвалила закон про встановлення 75-ї квоти української мови на телебаченні.