Телеканалам дадуть півтора року, щоб довести частку української мови до 75%

Закон набуде чинності через чотири місяці після підписання. Потім передбачений перехідний період у 12 місяців.

Вікторія Сюмар роз'яснила норми закону про мовні квоти в телевізорі Андрій Товстиженко, ZN.UA

Телеканалам дадуть певний період часу, щоб виконати норми прийнятого Верховною Радою закону про 75%-і квоти на українську мову, повідомила глава парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Вікторія Сюмар.

"Закон після підписання набирає чинності через чотири місяці", - сказала вона в коментарі журналістам після ухвалення парламентом закону.

Сюмар зазначила, що протягом одного року програми, вироблені в Україні, можуть зараховуватися до квоти, хоча вони йдуть і не українською мовою. "Але мова йде не про російські серіали, а тільки про те, що вироблено в Україні", - додала вона.

За її словами, компромісним в цьому законі є перехідний період і тижневий вимір мовної квоти. "Але телебачення програмується на тиждень, телебачення ніколи не програмується на день", - сказала депутат, додавши, що всі ці компроміси продиктовані технологічним процесом, оскільки неможливо швидко зняти серіали українською мовою.

Як повідомлялося, Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.

У листопаді 2016 року вступили в силу мовні квоти на радіо. Закон зобов'язує радіостанції транслювати державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, в тому числі не менш 35% від обсягу пісень у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому на радіостанціях, де частка пісень на офіційних мовах Європейського Союзу становить не менше 60% від загального обсягу, обов'язкова квота українських пісень знижується до 25%.