Супрун зізналася у відсутності безкоштовної медицини в Україні

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Міністр охорони здоров'я заявила, що пора перестати брехати про те, що медицина безкоштовна.

Супрун заявила, що українцям брешуть про безкоштовну медицину Ульяна Супрун / Facebook

В Україні немає безкоштовної медицини і потрібно перестати брехати про те, що вона існує, заявила міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. За її словами, медична реформа, запланована в Україні, передбачає фінансування державою екстреної допомоги та спільну оплату лікування, якщо у пацієнта є можливість заплатити за лікування.

"Ми говоримо, що у нас в країні медицина безкоштовна, а вона такою не є, ми всі платимо за все... Ми зараз пропонуємо систему, де у кожного з нас є гарантовано первинна ланка, екстрена медична допомога та паліативна допомога безкоштовно. Можливо, будуть такі послуги, що треба доплатити, бо держава не має достатньо коштів. Якщо можете заплатити, то заплатите. Якщо ні, субвенції, субсидії, вже є держпрограма для бійців АТО, приватна страховка. Ми повинні перестати брехати і говорити правду. Ми повинні створити систему, де люди не повинні продавати машини і квартири та фінансово бути зруйновані, тому що вони захворіли", - сказала Супрун на брифінгу після засідання Національної ради реформ, пише 112.ua.

Що стосується цін на медичні послуги, то за словами міністра, "зараз у законопроекті передбачено, що кожен рік Кабмін буде визначати, які послуги будуть надані і яким є фінансування, щоб оплачувати ті послуги...".

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, 15 березня представило пакет законопроектів про медичну реформеи зажадало їх затвердження Верховною Радою до 16 травня. Однак 18 травня в парламенті не вистачило голосів для включення їх до порядку денного.

1 червня заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко повідомив, що робоча група завершила розгляд урядових законопроектів, об'єднала чотири з них в один, і готова рекомендувати Верховній Раді підтримати реформу охорони здоров'я.

Детальніше про перспективи медичної реформи в Україні читайте у статті Юрія Ганущака "Здоровий спосіб" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".