Супрун попередила про можливість провалу медичної реформи через депутатів

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У Верховній Раді створили робочу групу, яка зможе ініціювати поправки в законопроекти про реформу охорони здоров'я.

Політики поставили під загрозу реформу охорони здоров'я в Україні КМДА

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна побоюється, що якщо депутати на поточній сесії не підтримають пакет законопроектів, необхідних для проведення медичної реформи , то її реалізація може початися не раніше 2019 року.

Супрун повідомила, що Міністерство регулярно нагадує суспільству й депутатам про важливість реформування сфери, а також про необхідність схвалити реформаторські законопроекти до кінця червня, так як на 1 липня заплановано початок реформи на рівні первинної ланки.

"Потрібно змінити бюджетний кодекс і по-іншому оплачувати послуги", – пояснила керівник МОЗ в ефірі "5 каналу".

Після того, як 18 травня депутати не змогли включити до порядку денного пакет урядових законопроектів, було прийнято рішення про створення робочої групи. Депутати, які увійдуть до неї, зможуть проаналізувати проекти законів та ініціювати внесення змін до них.

Якщо Верховна Рада провалить медичну реформу, то повернутися до неї вона зможе після парламентських виборів 2019 року. А під час передвиборної кампанії українські депутати традиційно не голосують за важливі законопроекти, підкреслила Супрун.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, 15 березня представило пакет законопроектів про медичну реформеи зажадало їх затвердження Верховною Радою до 16 травня. Однак 18 травня в парламенті не вистачило голосів для включення їх до порядку денного.

Детальніше про перспективу запуску медичної реформи в Україні у статті Ольги Скрипник "Медична реформа за 210 гривень" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".