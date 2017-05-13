Суди не поспішають розглядати справи детективів - НАБУ

З 65 розслідуваних справ суди прийняли рішення тільки по 17 з них.

НАБУ скаржиться на саботаж з боку судів Василь Артюшенко, DT.UA

Національно антикорупційному бюро України заявили про затягування подачі в суд розслідуваних детективами справ, повідомляється в прес-службі НАБУ.

З 65 справ, що розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро України та направлених до суду прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - суди прийняли рішення лише в 17 з них. Станом на 30 квітня ще 26 справ знаходяться в стадії розгляду, а розгляд 22-х - не розпочалося, повідомили в НАБУ.

За даними Бюро, деякі справи лежать без руху в судах понад рік.



Найчастіше для затягування розгляду справ судді використовують такі причини: проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акта тощо, пояснили у відомстві.



"Всі рекорди б'є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєверодонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії) - судовий розгляд не розпочато протягом 14 місяців. 12 місяців в суді безрезультатно знаходиться справа про незаконний вплив на міністра економічного розвитку і торгівлі, за 11 місяців - справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області ", - повідомили в НАБУ.