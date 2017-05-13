Топ Новини
<
>

Суди не поспішають розглядати справи детективів - НАБУ

13 травня в 20:33
З 65 розслідуваних справ суди прийняли рішення тільки по 17 з них.
НАБУ прослушка_2
НАБУ скаржиться на саботаж з боку судів
Василь Артюшенко, DT.UA
В Національно антикорупційному бюро Українизаявили про затягування подачі в суд розслідуваних детективами справ, повідомляється в прес-службі НАБУ. 

З 65 справ, що розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро України та направлених до суду прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - суди прийняли рішення лише в 17 з них. Станом на 30 квітня ще 26 справ знаходяться в стадії розгляду, а розгляд 22-х - не розпочалося, повідомили в НАБУ. 

За даними Бюро, деякі справи лежать без руху в судах понад рік.
 
Найчастіше для затягування розгляду справ судді використовують такі причини: проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акта тощо, пояснили у відомстві.
 
"Всі рекорди б'є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєверодонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії) - судовий розгляд не розпочато протягом 14 місяців. 12 місяців в суді безрезультатно знаходиться справа про незаконний вплив на міністра економічного розвитку і торгівлі, за 11 місяців - справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області ", - повідомили в НАБУ. 

 
Раніше Солом'янський райсуд Києва повернув прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна екс-депутата Миколи Мартиненка.
 
Читайте також
Теги суд Місяць НАБУ прокуратура бюро суди прокурор справи Україна рішення економіка торгівля
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ