Суд звільнив чотирьох затриманих екс-податківців Клименка

Антипов, Задорожний, Ярошенко і Мостіпан вже на волі.

Колишній голова Святошинської податкової звільнений у залі суду

Печерський районний суд Києва у середу ввечері, 24 травня, прийняв рішення про звільнення з-під варти чотирьох, затриманих під час масштабної спецоперації.

Як повідомила журналіст Ірина Ромалійська, в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів в Луганській області Олександр Антипов, екс-керівник податкової служби Полтавської області Володимир Задорожний, а також колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинського районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан.



"Чотирьох затриманих сьогодні колишніх податківців суд вже відпустив - Антипова, Ярошенка, Задорожного і ось тільки що Мостіпана. Генералу Станіславу Денисюку (дуже впливовий в Харкові) запобіжний захід обиратимуть завтра", - написала Ромалійська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Олександра Антипова суд зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та внести протягом п'яти днів 15 мільйонів гривень застави, у той час як прокуратура наполягала на взятті екс-податківця під варту з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишніх посадових осіб Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження про так звані податкові майданчики Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. Підозрюваних доставили до Києва для обрання запобіжного заходу.