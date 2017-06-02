Суд заарештував одного з підозрюваних у викраденні бізнесмена

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Сам підозрюваний, який називає себе підприємцем, свою причетність до злочину заперечує.

Суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у викраденні бізнесмена

Печерський районний суд Києва взяв під варту Володимира Бову – одного з підозрюваних у справі про спробу, колишнього громадянина РФ.

Як повідомляє "Українська правда", в ході засідання суддя назвав прізвище одного з фігурантів справи, на прізвище Крупчак.

При цьому, прокурори відмовилися повідомити журналістам ім'я бізнесмена, який став жертвою . Говорити про особу жертви викрадення відмовилися також адвокати підозрюваного Володимира Бова. Крім нього, підозрюваними у справі проходять три людини.

Наголошується, що суд заарештував Володимира Бову до 31 липня, з альтернативою у вигляді внесення застави в 134 тисячі гривень. Крім того, суд призначив Бові ряд зобов'язань, зокрема – здати паспорти для перетину кордону і утримуватися від спілкування з підозрюваними (в тому числі – з особою на прізвище Крупчак).

Сам Бова, що називає себе підприємцем, свою причетність до злочину заперечує. В ході засідання він заявив, що не розуміє, в чому його звинувачують.

Наступним питанням суд почав розглядати обрання запобіжного заходу начальнику Обухівського райвідділу поліції Денису Ярославському. Він також заперечує свою провину і стверджує, що його намагаються підставити.

Раніше повідомлялося, що співробітники Прокуратури Київської області та Служби безпеки України затримали групу осіб, які намагалися викрасти і переправити на територію Росії колишнього громадянина РФ.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що злочинці за грошову винагороду в розмірі 17 млн доларів США, намагалися організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом.