Суд заарештував лише сімох із 23 затриманих екс-податківців

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Глава МВС зазначив, що не може коментувати якість українського суду і нагадав про необхідність якнайшвидшого проведення судової реформи.

Більше половини екс-чиновників, затриманих у справі про майданчиках Клименко, відпустили

Із 23 колишніх чиновників податкових органів, затриманих у рамках, заарештовані семеро, загальна сума застави становить 350 млн грн, повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Зараз розглянуті вже майже всі міри запобіжного заходу до затриманих колишніх посадовців Фіскальної служби. І ми маємо зараз не так мало – біля 350 млн застави, 7 осіб зараз арештовані", – цитує "Українська правда" його виступу в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Щодо декількох людей, яким рішенням суду присуджено особисте зобов'язання і незначні застави, ми приймаємо рішення разом із прокуратурою, і будемо подавати апеляцію", – зазначив він.

Аваков також підкреслив, що не може коментувати якість українського суду, і нагадав про необхідність якнайшвидшого проведення судової реформи.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадові особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.