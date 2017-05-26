Топ Новини
<
>

Суд заарештував лише сімох із 23 затриманих екс-податківців

26 травня в 12:31

Глава МВС зазначив, що не може коментувати якість українського суду і нагадав про необхідність якнайшвидшого проведення судової реформи.

суд молоток
Більше половини екс-чиновників, затриманих у справі про майданчиках Клименко, відпустили
Із 23 колишніх чиновників податкових органів, затриманих у рамках антикорупційної операції, заарештовані семеро, загальна сума застави становить 350 млн грн, повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Зараз розглянуті вже майже всі міри запобіжного заходу до затриманих колишніх посадовців Фіскальної служби. І ми маємо зараз не так мало – біля 350 млн застави, 7 осіб зараз арештовані", – цитує "Українська правда" його виступу в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Щодо декількох людей, яким рішенням суду присуджено особисте зобов'язання і незначні застави, ми приймаємо рішення разом із прокуратурою, і будемо подавати апеляцію", – зазначив він.

Аваков також підкреслив, що не може коментувати якість українського суду, і нагадав про необхідність якнайшвидшого проведення судової реформи.

Читайте також: Генпрокурор анонсував продовження спецоперації проти екс-податківців Клименка

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадові особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.

За матеріалами: Українська правда
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...