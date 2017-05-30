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Суд заарештував квартиру, автомобіль та банківські рахунки Мартиненка – ЗМІ

30 травня в 12:50

Адвокат екс-депутата напередодні висловив переконаність у тому, що "нічого страшного не відбувається".

Мартыненко суд
Стало відомо, яке майно Мартиненко було заарештовано
ЛігаБізнесінформ
Суд заарештував київську квартиру, автомобіль та два банківські рахунки екс-депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Напередодні повідомлялося, що Суд заарештував частину майна Миколи Мартиненка, хоча 12 травня повернув прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна колишнього депутата.

Адвокат Мартиненко Ігор Черезов в коментарі журналістам зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, але переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

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Увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

За матеріалами: DT.UA
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