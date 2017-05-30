Суд заарештував квартиру, автомобіль та банківські рахунки Мартиненка – ЗМІ

Адвокат екс-депутата напередодні висловив переконаність у тому, що "нічого страшного не відбувається".

Стало відомо, яке майно Мартиненко було заарештовано ЛігаБізнесінформ

Суд заарештував київську квартиру, автомобіль та два банківські рахунки екс-депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Напередодні повідомлялося, що Суд заарештував частину майна Миколи Мартиненка, хоча 12 травня повернув прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна колишнього депутата.

Адвокат Мартиненко Ігор Черезов в коментарі журналістам зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, але переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

Увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.