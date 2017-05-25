Суд заарештував екс-голову податкової інспекції Харківщини Денисюка – Матіос

Головні військовий прокурор відзвітував про арешт "смотрящего" за бізнесом Курченка.

Одного із затриманих напередодні податківців заарештовано

Суд обрав екс-голові Державної податкової інспекції у Харківській області, затриманому напередодні в рамках антикорупційної операції, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 100 млн 320 тис грн, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Затриманий вчора генерал-лейтенант Денисюк - арешт або застава 100 млн. 320 тисяч гривень ( рішення суду)", – написав він у Facebook.

Матіос також заявив, що "швидше за все вертольоти прилетять за тими, хто їх точно не чекає" трохи пізніше.

Напередодні, коментуючи деталі великої антикорупційної операції, Матіос повідомив про затримання генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка, якого назвав "смотрящим" за бізнесом бізнесмена Сергія Курченка.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.