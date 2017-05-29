Суд заарештував частина майна Мартиненка – ЗМІ

Адвокат екс-депутата переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

Частину майна Миколи Мартиненка заарештовано Сайт партії "Народний фронт"

Суд заарештував частину майна колишнього народного депутата, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Дану інформацію підтвердила також "Українська правда". Адвокат Мартиненка Ігор Черезов в коментарі журналістам зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, але переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

"Я цього рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Солом'янський райсуд Києва повернув прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна екс-депутата Миколи Мартиненка. Мова йшла про арешт двох квартир і чотирьох рахунків в "Діамантбанку".

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Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.