Суд заарештував частина майна Мартиненка – ЗМІ

Адвокат екс-депутата переконаний, що "нічого страшного не відбувається".
Дану інформацію підтвердила також "Українська правда". Адвокат Мартиненка Ігор Черезов в коментарі журналістам зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, але переконаний, що "нічого страшного не відбувається".
"Я цього рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", – зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Солом'янський райсуд Києва повернув прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна екс-депутата Миколи Мартиненка. Мова йшла про арешт двох квартир і чотирьох рахунків в "Діамантбанку".
Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.
DT.UA