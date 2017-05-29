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Суд заарештував частина майна Мартиненка – ЗМІ

29 травня в 18:31

Адвокат екс-депутата переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

Мартыненко суд
Частину майна Миколи Мартиненка заарештовано
Сайт партії "Народний фронт"
Суд заарештував частину майна колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Дану інформацію підтвердила також "Українська правда". Адвокат Мартиненка Ігор Черезов в коментарі журналістам зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, але переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

"Я цього рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Солом'янський райсуд Києва повернув прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна екс-депутата Миколи Мартиненка. Мова йшла про арешт двох квартир і чотирьох рахунків в "Діамантбанку".

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Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

 

За матеріалами: DT.UA
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