Суд виправдав колишнього міністра вугільної промисловості ЛНР" Баранова

Підсудний наполягає, що бойовики змусили його стати "міністром" за допомогою насильства та погроз.

Суд визнав невинним "екс-міністра вугільної промисловості ЛНР"

Кремінський районний суд виправдав екс-депутата Первомайської міськради Сергія Баранова, який був проголошений у ОРЛО "міністром вугільної промисловості ЛНР".

Як повідомляє "5 канал", суд постановив, що сторона звинувачення не надала достатньо доказів причетності підозрюваного до створення терористичної організації. Захист Баранова наполягав на тому, що "міністром" він став вимушено – "під дулами автоматів".

"У травні-червні 2014 року Баранова призначено на посаду міністра вугільної промисловості, палива та енергетики "ЛНР". Після чого приступив до виконання обов'язків незаконного органу влади "ЛНР". Які виконував до липня-серпня 2014 року", – зазначив прокурор Луганської області Андрій Ковальов.

Наголошується, що звинувачення вимагало для підсудного 10 років позбавлення волі.

За словами самого Баранова, "міністром" він був "призначений" насильно. У червні 2014 він був викрадений бойовиками, і в полоні дізнався, що життя його дружини перебуває під загрозою. В той же час, відеозапис, на який посилається захист Баранова, суду надано не було.

Після тригодинної перерви колегія суддів оголосила вирок, згідно з яким доказів провини підсудного недостатньо. Баранова визнано невинним і виправдано за недоведеністю вчинення ним злочинів.

У прокуратурі заявили, що оскаржать це рішення в апеляційному суді.

У вересні минулого року колишній прем'єр-міністр" терористичного угруповання "ЛНР" Геннадій Цыпкалов, затриманий у справі про спробу "перевороту", вчинив самогубство.