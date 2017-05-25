Суд відпустив під особисте зобов'язання екс-главу Харківської податкової інспекції Криволапова

Прокуратура просила для Криволапова два місяці арешту з альтернативою у вигляді внесення застави у 5 млн грн.

Суд відпустив ще одного чиновника, затриманого в рамках антикорупційної операції

Печерський районний суд Києва обрав колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ГФС в Харківській області Андрію Кривопалову, затриманому напередодні в рамках антикорупційної спецоперації, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як повідомляє "112 Україна", прокуратура просила для Криволапова два місяці арешту з альтернативою у вигляді внесення застави в 5 млн грн.

За інформацією прокуратури, екс-чиновник причетний до нанесення державі збитків на суму понад 350 млн грн.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили в залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.