Суд відпустив екс-заступника голови управління Міндоходів у Харківській області під заставу в 1 млн грн

Прокуратура вимагала для екс-чиновниці запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 7 млн грн.

Суд відпустив під заставу ще одного податкового чиновника

Печерський районний суд Києва призначив заставу майже в 1 млн грн екс-заступнику голови Головного управління Міністерства доходів і зборів в Харківській області Тетяні Масловій, затриманій в рамках антикорупційної операції.

Таким чином судді відхилили вимогу прокуратури про обрання їй запобіжного заходу в вигляді арешту з можливістю внесення застави у 7 млн грн.

Відзначається, що обраний судом захід діє до 21 липня. Маслова, що проживає у місті Дніпрі, зобов'язана сповіщати суд і прокуратуру про зміну свого місця перебування і виконувати інші покладені на неї судом обов'язки, передбачені у таких випадках.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.