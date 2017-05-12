Суд відмовився заарештовувати майно Мартиненка

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Згідно з рішенням Солом'янського райсуду, мова йде про дві квартири та банківські рахунки колишнього депутата.

Суд не став заарештовувати квартири і рахунки Мартиненка Андрій Товстиженко, DT.UA

Солом'янський райсуд Києва повернув прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотання про арешт майна екс-депутата

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", з посиланням на рішення суду від 28 квітня, мова йде про арешт двох квартир та чотирьох рахунків в "Діамантбанку".

Згідно з документом, суддя послалася на те, що прокурор не надав доказів обґрунтованості підозри в тому, що Мартиненко скоїв злочин. Надання тексту підозри, на думку судді, для задоволення клопотання недостатньо.

Суддя також вказала, що Мартиненко перебуває в шлюбі, а детектив НАБУ, який складав текст клопотання, не встановив правовий статус двох квартир, арешту яких домагається сторона звинувачення.

Адвокат Мартиненка Петро Бойко у коментарі "Українським новинам" підтвердив, що суд відмовив в арешті майна, однак САП вже оскаржила дане рішення. За його словами, мова йде про арешт квартир та автомобілів Мартиненка.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Солом'янського районного суду р. Києва, який відпустив колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка під особисте поручительство ряду народних депутатів і міністрів.

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Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.