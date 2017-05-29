Суд відмовився розглядати справу заступника голови МОЗ Василишина

При затриманні чиновника було порушена підслідність.

Суд повернув обвинувальний акт щодо Василишина прокурору

Печерський районний суд Києва відмовився судити затриманого при отриманні хабара заступника міністра охорони здоров'я, повідомила член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова, посилаючись на відповідну судову постанову

"Пам'ятаєте помпезне затримання заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина на отриманні хабаря? (...) Так от... фініта ля комедія. Суд відмовився судити Василишина, бо, увага!!! була ПОРУШЕНА ПІДСЛІДНІСТЬ! Людською мовою це означає, що Генпрокуратура не мала права затримувати Василишина і мала передати цю справу НАБУ. Це чорним по білому написано в судовій ухвалі!", – написала вона в Facebook.

У постанові суду також вказується, що викладене в обвинувальному акті прокуратури обвинувачення не містить об'єктивної сторони вчинених злочинів.

Судді постановили повернути обвинувальний акт щодо Василишина прокурору та залишити раніше обрану міру запобіжного заходу у вигляді застави без змін.

У липні минулого року Роман Василишин був затриманий правоохоронцями під час отримання хабаря. Повідомлялося, що заступник міністра вибудував систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати належним чином свої функціональні обов'язки. 12 липня, за чиновника внесли понад 2 млн гривень застави, після чого він вийшов з СІЗО з електронним браслетом.