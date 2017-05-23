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Суд відмовив у зміні підсудності кримінального провадження проти Януковича

23 травня в 13:50

Вищий спеціалізований суд не знайшов підстав для її зміни.

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Справу Януковича визнали підсудною
ТАСС
Вищий спеціалізований суд України відмовився задовольняти клопотання адвокатів екс-президента втікача Віктора Януковича щодо зміни підсудності кримінального провадження стосовно нього, повідомила речник Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

Вона також нагадала про те, що раніше захисники Януковича звернулись до ВВСУ з заявою про нібито втручання Генерального прокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів.

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Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді.

Перебуваючи в Росії, Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги суд Україна Янукович адвокат клопотання
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