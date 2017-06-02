Суд відмовив Насірову змінити запобіжний захід - ЗМІ

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Насіров просив зміни запобіжного заходу з метою виїзду за межі України на лікування і повернення внесеної застави.

Насиров все ще намагається виїхати з України Сайт ДФС

Солом'янський районний суд Києва відмовив усуненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у перегляді його запобіжного заходу, повідомляє інтернет-видання " Українська правда " з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Згідно з інформацією джерела, Насіров звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з метою виїзду за межі України на лікування і, відповідно, повернення внесеної застави. Суд відмовив у зміні запобіжного заходу", - повідомляє видання в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що Насіров звернувся до НАБУ з проханням повернути йому закордонний паспорт. Він також надав слідству документи, що підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон для післяопераційного лікування.

Згідно з документами, медичні послуги Насірову готовий надати Національний інститут діабету США. Лікувати українського податківця планують за рахунок коштів федерального бюджету. Однак НАБУ не випустило Насірова на лікування в США.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".