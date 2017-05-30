Суд відхилив клопотання прокуратури про відвід судді у справі Кернеса

Прокурор вважає, що суддя Антонов зайняв сторону обвинувачених та їх захисту.

Прокурор підозрює суддю, який розглядає справу Кернеса, у необ'єктивності

Суддя Київського районного суду Полтави Юрій Куліш у понеділок, 29 травня, розглянув клопотання державного обвинувачення про відвід судді Андрія Антонова, який розглядає кримінальне провадження стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців. Їхв 2014 році.

У Харківській міській раді повідомили, що суд визнав клопотання прокурора необґрунтованим та відхилив його.

Прокурор Олександр Ганілов, який представляє державне обвинувачення, у свою чергу, заявив, що суддя Антонов зайняв сторону обвинувачених та їх захисту. Потерпіла сторона підтримала клопотання прокурора, в той час як захист обвинувачених визнала його необґрунтованим.

Геннадія Кернеса і його двох охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Смицкого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За версією слідства, 25 січня 2014 року харків'яни Олександр Кутятін і Сергій Ряполов, знімали на відео скупчення автотранспортних засобів з російськими номерами біля готелю "Національ", були незаконно затримані і доставлені в готель. Там вони зазнали допиту і побиття, в якому нібито брали участь особисто Кернес і його охоронці.

2 березня 2015 року харківському міському голові було вручено підозру у скоєнні злочину. 2 квітня Вищий спеціалізований суд України постановив перенести розгляд кримінальної справи відносно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський районний суд Полтави.