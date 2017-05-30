Суд відхилив клопотання прокуратури про відвід судді у справі Кернеса

Прокурор вважає, що суддя Антонов зайняв сторону обвинувачених та їх захисту.
У Харківській міській раді повідомили, що суд визнав клопотання прокурора необґрунтованим та відхилив його.
Прокурор Олександр Ганілов, який представляє державне обвинувачення, у свою чергу, заявив, що суддя Антонов зайняв сторону обвинувачених та їх захисту. Потерпіла сторона підтримала клопотання прокурора, в той час як захист обвинувачених визнала його необґрунтованим.
Геннадія Кернеса і його двох охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Смицкого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За версією слідства, 25 січня 2014 року харків'яни Олександр Кутятін і Сергій Ряполов, знімали на відео скупчення автотранспортних засобів з російськими номерами біля готелю "Національ", були незаконно затримані і доставлені в готель. Там вони зазнали допиту і побиття, в якому нібито брали участь особисто Кернес і його охоронці.
2 березня 2015 року харківському міському голові було вручено підозру у скоєнні злочину. 2 квітня Вищий спеціалізований суд України постановив перенести розгляд кримінальної справи відносно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський районний суд Полтави.Інтерфакс-Україна