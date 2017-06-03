Суд в окупованому Криму продовжив до серпня арешт "українського диверсанта" Захтея

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Адвокат має намір дійти до Європейського суду з прав людини.

Захтея заарештували до серпня Youtube/Россия 24

В окупованому Криму Київської районний суд Сімферополя продовжив до 7 серпня арешт Андрія Захтея. Його, нагадаємо, звинувачують у підготовці диверсій на півострові в серпні минулого року.

"Слідчий в черговий раз сказав, що Захтей "може продовжити загрожувати свідкам". На цілком резонне питання захисту про те, "коли він починав загрожувати свідкам"- жодної відповіді не послідувало. Указали, що є підстави вважати, що Захтей, будучи громадянином України, може сховатися від органів попереднього слідства і суду", - повідомив виданню "Крим. Реалії" адвокат Захтея Олексій Ладін.

Він має намір подати скаргу в апеляційну інстанцію, оскільки це необхідний етап для подальшого звернення до Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, на момент арешту у Захтея було як громадянство України, таки РФ. У березні він вирішив відмовитися від російського громадянства, однак закон "Про громадянство Російської Федерації" не дозволяє виходити з громадянства обвинуваченим у кримінальних справах.

Захтей знаходиться в сімферопольському СІЗО, куди його і Євгена Панова, другого "українського диверсанта", повернули з московського СІЗО Лефортово.

Адвокат також повідомив, що до цих пір у нього не було можливості поспілкуватися з підзахисним віч-на-віч.

10 серпня 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.

Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея.