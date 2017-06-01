Суд скасував виправдувальну ухвалу щодо скандально відомого блогера Коцаби

Колишній підозрюваний у справі про державну зраду знову стане обвинуваченим.

Коцаба не досить довго пробув на волі

Вищий спеціалізований судАпеляційного суду Івано-Франківської області по справі про державну зраду Руслана Коцаби, повідомила його адвокат Тетяна Монтян.

"Підстави скасування - суто процесуальні: через те, що апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про дослідження деяких доказів", - пояснила вона.

За словами захисту Коцаби, касаційна скарга знаходилася у Вищому спеціалізованому суді з 29 серпня минулого року.

"Мета всього цього абсурду - максимально відтягнути ухвалення остаточного рішення, аби також відтягнути винесення рішення Європейським судом", - вважає Монтян.

Нагадаємо, у травні суд в Івано-Франківську засудив блогера Руслана Коцабу до 3,5 років ув'язнення за перешкоджання діяльності Збройних сил України. Коцабу звинувачували в тому, що його заклик відмовитися від мобілізації, поширений через Youtube, здійснив негативний вплив на обороноздатність України.

У січні 2015 року Руслан Коцаба виклав у мережу відеозвернення до президента України з критикою чергової хвилі мобілізації. У лютому Коцаба був заарештований за підозрою в державній зраді.