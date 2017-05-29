Суд розглядає справу про держзраду Януковича: онлайн-трансляція

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Оболонський райсуд розглядає справу про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва 29 травня продовжив підготовче засідання по справі про державну зраду побіжного експ-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада у справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючи в Росії, Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Судовий процес за звинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича розпочався 4 травня.