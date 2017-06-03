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Суд продовжив арешт основним фігурантам "справи 2 травня" в Одесі

3 червня в 07:52

П'ятеро "антимайдановцев" пробудуть під вартою ще 30 днів.

Тюрьма, арест, СИЗО
Ключові фігуранти "справи 2 травня" залишаться в тюрмі
Чорноморське (Одеська область) суд майже три доби розглядав питання про продовження арешту для п'яти з 20 фігурантів "справи 2 травня" в Одесі. Термін їх арешту закінчувався 6 червня і суд ухвалив рішення продовжити його ще на 30 днів. Під вартою залишаться громадяни Росії Максим Сакаулов і Євген Мефедов, колишній капітан одеської міліції Сергій Долженков, Владислав Романюк та Сергій Корчинський будуть перебувати в слідчому ізоляторі ще 30 днів, пише "Радіо Свобода".

Анимайдановцев звинувачують в організації зіткнень українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

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Всього в Одесі 2 травня 2014 року в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

За матеріалами: Радіо Свобода
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