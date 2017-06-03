Суд продовжив арешт основним фігурантам "справи 2 травня" в Одесі

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

П'ятеро "антимайдановцев" пробудуть під вартою ще 30 днів.

Ключові фігуранти "справи 2 травня" залишаться в тюрмі

Чорноморське (Одеська область) суд майже три доби розглядав питання про продовження арешту для п'яти з 20 фігурантів "справи 2 травня" в Одесі. Термін їх арешту закінчувався 6 червня і суд ухвалив рішення продовжити його ще на 30 днів. Під вартою залишаться громадяни Росії Максим Сакаулов і Євген Мефедов, колишній капітан одеської міліції Сергій Долженков, Владислав Романюк та Сергій Корчинський будуть перебувати в слідчому ізоляторі ще 30 днів, пише "Радіо Свобода".

Анимайдановцев звинувачують в організації зіткнень українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Всього в Одесі 2 травня 2014 року в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.