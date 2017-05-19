Суд призупинив призначення Кирилюка т.в.о.глави Держгеонадр

Також суд скасував рішення про статус т.в.о. з попереднього керівника.

Суд скасував призначення Кирилюка

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на Олега Кирилюка", відповідне клопотання було направлено громадською організацією "Геологія України".

Суд призупинив дію розпорядження Кабміну про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на Олега Кирилюка і дію розпорядження про призначення Кирилюка заступником голови служби.



Також суд зупинив рішення Кабміну про призначення Миколи Фощія на посаду першого заступника голови Держгеонадр. Крім того, суд зупинив дію рішення про зняття статусу т.в.о. з попереднього керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна.



Відзначимо, 23 травня повинен відбутися офіційний конкурс на посаду глави Держгеонадр України.