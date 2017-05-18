Суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 29 травня

Адвокатам Януковича надали час, аби ознайомитися з наданими прокуратурою матеріалами.

Суд прололжит розглядати справу про держзраду Януковича через півтори тижні ТАСС

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити підготовче засідання у справі про звинувачення українського екс-президента-утікачау державній зраді 29 травня, о 10.00.

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 17 травня, аби надати адвокатам екс-президента можливість ознайомитися з наданими матеріалами прокуратурою, в яких сторона обвинувачення аргументує свою позицію про необхідність у даній справі проведення заочного судового провадження.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.