Суд обрав запобіжний захід трьом колишнім податківцям Клименка

Двох підозрюваних звільнили з-під варти, одного – відправили в ізолятор.

Печерський суд продовжує звільняти з-під варти екс-податківців

Печерський районний суд Києва у четвер, 25 травня, продовжив розгляд клопотань прокуратури про обрання запобіжного заходу колишнім високопоставленим співробітникам Міністерства податків і зборів,в середу.

Екс-начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі Одеси Ольгу Фролову заарештували на два місяці з альтернативою внесення 3 мільйонів гривень застави.

У той же час, суд відмовився задовольнити клопотання прокуратури про взяття під варту колишнього начальника Дніпропетровської міської податкової інспекції Андрія Липинського, зобов'язавши підозрюваного внести 1 мільйон гривень застави.

Екс начальника Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Києва Віктора Башука відпустили під особисте зобов'язання. Прокуратура наполягала на його арешті з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави. Після засідання суду військовий прокурор Олександр Климович повідомив журналістам, що звинувачення оскаржить це рішення в Апеляційному суді Києва.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.

Екс-заступнику голови Головного управління Міністерства доходів і зборів в Харківській області Тетяні Маслової суд призначив 1 мільйон гривень застави.