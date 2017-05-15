Суд обрав пранкеру Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

За словами Седюка, йому багато разів пропонували влаштовувати провокації за гроші, але він відмовлявся.

Віталію Седюку, що зіпсував виступ Джамали на "Євробаченні 2017", обрали запобіжний захід РБК-Україна

Суд обрав пранкеру, що частково оголився на сцені "Євробачення", запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Як повідомляє "112 Україна", відповідне рішення суддя Дніпровського райсуду Києва зачитав на засіданні в понеділок.

Сам Седюк на судовому засіданні заявив, що поважає закон.

"Я поважаю закон, я можу "чудити" на сцені, але за сценою я слухняний. Старше покоління мене критикувало, молодше - підходило зі мною фотографуватися. Комусь я подобаюсь, комусь ні, всім подобатися не можу. Якщо я перевірю пошту, у мене буде там 200-300 запитів на інтерв'ю, я можу дати двом каналам і запропонувати, щоб мені заплатили, і вони заплатять. Але я за це гроші ніколи не брав. Я на цьому не заробляю", - заявив він.

За словами Седюка, йому багато разів пропонували влаштовувати провокації за гроші, але він відмовлявся.

Раніше оргкомітет "Євробачення" приніс свої вибачення Джамалі та її команді за інцидент, який стався під час її виступу у фіналі пісенного конкурсу.

Під час виступу Джамали у фіналі "Євробачення" на сцену вийшов пранкер Віталій Седюк і частково оголився. Седюк відомий й іншими подібними витівками. Зокрема, у 2013 році він намагався отримати "Греммі" замість співачки Адель. До цього він намагався розіграти" Уілла Сміта і Мадонну.

Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.