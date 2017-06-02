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Суд наклав арешт на частки Мартиненка у трьох компаніях

2 червня в 21:57

Солом'янський суд задовольнив клопотання НАБУ.

Мартыненко суд
Бізнес-партнерами Мартиненка виявилися наближені до Жванії особи
Сайт партії "Народний фронт"
Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та наклав арешт на  частки статутного капіталу в трьох компаніях, які належать екс-депутату Миколі Мартиненку.

Згідно з рішенням суду від 23 травня, опублікованому в реєстрі судових рішень, заарештовані 5% статутного капіталу ТОВ "Інтер-Вент", 14% ТОВ "Вортекс" і 5% ТОВ "Техно-Інвест", повідомляє LIGA.net.

Мартиненку заборонено здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу іншим особам прав на частки майна в статутних капіталах компаній, якими володіє екс-депутат.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненко по компанії "Вортекс" були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур, Сергій Перелома (перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"), Олександр Морозов (колишній глава правління "Ощадбанку ", директор з розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського), Ольга Пономаренко, а також покійний Ігор Єремєєв.

"Техно-Інвестом", крім Мартиненко, володіють бізнес-партнери Давида Жванії Ігор Керезь і В'ячеслав Циганенко, який раніше був помічником депутата Жванії.

Партнерами Мартиненко по "Інтер-Венту" є Керезь і ще один екс-помічник Жванії Андрій Щукін.

Раніше суд наклав арешт на київську квартиру, автомобіль і два банківських рахунки Миколи Мартиненка.

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Увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

За матеріалами: ЛігаБізнесінформ
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Теги Мартиненко НАБУ корупція суд САП арешт Жванія
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1 коментар
  • ira_lodya Сегодня, 22:28 Несерьёзно все это. По ходу предъявить нечего потому и занимаются всякой ерундой. Столько шуму и крику, что арестовать мизерные доли в каких-то непонятно кому принадлежащих ООО. Відповісти Цитувати Поскаржитись
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