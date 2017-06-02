Суд наклав арешт на частки Мартиненка у трьох компаніях

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Солом'янський суд задовольнив клопотання НАБУ.

Бізнес-партнерами Мартиненка виявилися наближені до Жванії особи Сайт партії "Народний фронт" екс-депутату Миколі Мартиненку.



Згідно з рішенням суду від 23 травня, опублікованому в реєстрі судових рішень, заарештовані 5% статутного капіталу ТОВ "Інтер-Вент", 14% ТОВ "Вортекс" і 5% ТОВ "Техно-Інвест", повідомляє LIGA.net.



Мартиненку заборонено здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу іншим особам прав на частки майна в статутних капіталах компаній, якими володіє екс-депутат.



За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненко по компанії "Вортекс" були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур, Сергій Перелома (перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"), Олександр Морозов (колишній глава правління "Ощадбанку ", директор з розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського), Ольга Пономаренко, а також покійний Ігор Єремєєв.



"Техно-Інвестом", крім Мартиненко, володіють бізнес-партнери Давида Жванії Ігор Керезь і В'ячеслав Циганенко, який раніше був помічником депутата Жванії.



Партнерами Мартиненко по "Інтер-Венту" є Керезь і ще один екс-помічник Жванії Андрій Щукін.



Раніше суд наклав арешт на київську квартиру, автомобіль і два банківських рахунки Миколи Мартиненка.

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Увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.