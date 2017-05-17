Студенти-журналісти "ДНР" стажуються на російському телебаченні – ІС

Російські пропагандисти навчають колабораціоністів "практичним навичкам роботи на телебаченні".

Майбутні "журналісти ДНР" переймають пропагандистський досвід російських колег Flickr/fotografocualquiera

Журналісти "республіканських телеканалів" терористичної організації "ДНР", а також студенти "Донецького національного університету ДНР", які навчаються за спеціальністю "журналістика",, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними координатора, представники ЗМІ терористів стажуються на телеканалі "360° Підмосков'є" з 14 травня цього року. Їх навчання проводиться під егідою "освоєння практичних навичок роботи на телебаченні".

Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.