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Студенти-журналісти "ДНР" стажуються на російському телебаченні – ІС

17 травня в 09:22

Російські пропагандисти навчають колабораціоністів "практичним навичкам роботи на телебаченні".

Телевидение ТВ пропаганда
Майбутні "журналісти ДНР" переймають пропагандистський досвід російських колег
Flickr/fotografocualquiera
Журналісти "республіканських телеканалів" терористичної організації "ДНР", а також студенти "Донецького національного університету ДНР", які навчаються за спеціальністю "журналістика", проходять стажування на одному з московських телеканалів, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними координатора, представники ЗМІ терористів стажуються на телеканалі "360° Підмосков'є" з 14 травня цього року. Їх навчання проводиться під егідою "освоєння практичних навичок роботи на телебаченні".

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Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ДНР телебачення журналісти пропаганда
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